В Петербурге до конца года откроют 24 школы и 27 детсадов

За последние годы в Петербурге удалось построить достаточное количество детских садов, и теперь количество мест превышает число детей.

В 2025 году в Санкт-Петербурге планируют сдать в эксплуатацию 24 новых школы и 27 детских садов. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина, отметив, что строительство объектов образования — приоритет для городских властей.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", сейчас в школьной системе Петербурга числится 945 зданий, из которых 509 были построены в советское время, а 397 до сих пор не прошли капитальный ремонт. Большинство из них требуют серьёзных вложений.

Что касается дошкольного образования, по словам Потехиной, ситуация стала заметно лучше. За последние годы удалось построить достаточное количество детских садов, и теперь количество мест превышает число детей. В городе работают 1120 дошкольных учреждений, из них 632 имеют свободные места. За два года было открыто более 300 коррекционных и 100 ясельных групп.

На Васильевском острове, где еще сохраняется дефицит, обещают решить проблему нехватки детсадов до конца текущего года.

Фото: Piter.tv