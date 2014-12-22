На ЗСД могут ввести безбарьерную систему оплаты

Главным критерием станет уровень сбора платежей за использование дороги.

В Северной столице рассматривается перспектива внедрения бесконтактной системы оплаты проезда на всей протяжённости Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Решение о переходе на новый порядок движения будет принято на основании результатов анализа эффективности действующей системы "свободный поток" на участке Витебской развязки. Об этом информирует "Деловой Петербург".

Главным критерием станет уровень сбора платежей за использование дороги. Пока сроки возможного распространения опыта остаются неопределёнными, поскольку действующая система иногда даёт сбой. Участок Витебской развязки функционирует в рамках магистрали чуть менее года и стал первым объектом инфраструктуры в городе, где внедрена технология свободного потока (free flow). Она основана на принципе отсутствия традиционных шлагбаумов и постов взимания денег. Вместо этого камеры и датчики фиксируют размеры автомобилей, определяют стоимость проезда и снимают оплату автоматически, если водитель оборудован специальным устройством-транспондером.

При отсутствии транспондера или намеренном сокрытии устройства плата должна быть произведена самостоятельно на специальном портале оператора "Магистраль Северной Столицы" (МСС) путём проверки начислений по регистрационному номеру машины. Отсутствие платежа в пятидневный срок влечет наложение штрафа.

Для стимулирования своевременной оплаты предусмотрена мера лояльности: в случае внесения суммы за поездку в течение 20 суток постановление о правонарушении отменяется. Анализ динамики сборов именно на данном участке может оказать решающее влияние на решение о распространении технологии на весь ЗСД.

В "Магистрали Северной столицы" пояснили, что продолжат накапливать статистику на значительном временном промежутке, включая адаптационный период участников дорожного движения, оценивая работоспособность оборудования круглый год, эффективность действий государственных органов по выявлению нарушений и выписыванию штрафов. Только исходя из собранных данных можно принять обоснованное решение относительно риска потери доходов от пропусков платежей и выработать согласованные шаги с государственным и частным партнерами по государственно-частному партнёрству.

Комитет по транспорту сообщил, что с момента запуска системы на Витебской развязке было выдано 16 042 постановления о правонарушениях согласно статье 42–3 регионального закона Петербурга. Эта норма появилась в местном административном кодексе в конце прошлого года специально для борьбы с нарушениями оплаты за проезд, и штрафы варьируются от 3 до 10 тыс. рублей для частных автовладельцев и от 5 до 15 тысяч рублей для коммерческих транспортных средств.

Суммы, полученные городом благодаря новым санкциям, пока не раскрывались комитетом. Но приблизительные расчёты показывают, что даже минимальное умножение среднего размера штрафа (около 5 тыс. рублей) на общее количество постановлений даёт цифру примерно в 80 млн рублей.

Фото: Pxhere