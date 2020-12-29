Некоторые вузы Петербурга отменили индексацию стоимости обучения по магистерским программам

На уровне 2019 года цены оставили в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена.

Под влиянием пандемии и связанных с ней проблем некоторые петербургские вузы отменили ежегодную индексацию стоимости магистерских программ. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Не индексировать стоимость обучения в магистратуре решили в НИУ ВШЭ в Санкт–Петербурге. Оставить стоимость обучения на уровне прошлого года решили и в СПбПУ им. Петра Великого.

В среднем стоимость семестра составляет 100–120 тысяч рублей. Елена Разинкина, проректор по образовательной деятельности СПбПУ

На уровне 2019 года цены оставили в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена.

Полагаю, что индексирование стоимости услуг может вызвать негативную реакцию общественности, студентов. Анна Коняева, управляющий партнёр юридической компании "ЦПО групп

А вот в БГТУ "Военмех" объяснили, что основная составляющая плата за обучение – это нагрузка на преподавателя. А в пандемию она не только не уменьшилась, а увеличилась. Поэтому в университете была проведена индексация. Индексация осталась и в ИТМО.

В конце прошлого года Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих.

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