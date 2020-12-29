Некоторые вузы Петербурга отменили индексацию стоимости обучения по магистерским программам

Под влиянием пандемии и связанных с ней проблем некоторые петербургские вузы отменили ежегодную индексацию стоимости магистерских программ. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".
Не индексировать стоимость обучения в магистратуре решили в НИУ ВШЭ в Санкт–Петербурге. Оставить стоимость обучения на уровне прошлого года решили и в СПбПУ им. Петра Великого.
В среднем стоимость семестра составляет 100–120 тысяч рублей.
Елена Разинкина, проректор по образовательной деятельности СПбПУ
На уровне 2019 года цены оставили в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена.
Полагаю, что индексирование стоимости услуг может вызвать негативную реакцию общественности, студентов.
Анна Коняева, управляющий партнёр юридической компании "ЦПО групп
А вот в БГТУ "Военмех" объяснили, что основная составляющая плата за обучение – это нагрузка на преподавателя. А в пандемию она не только не уменьшилась, а увеличилась. Поэтому в университете была проведена индексация. Индексация осталась и в ИТМО.
В конце прошлого года Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих.
Фото: pixabay
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