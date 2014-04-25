Начался второй этап ремонта Невского проспекта

На главной магистрали Петербурга — Невском проспекте — стартовали ремонтные работы. Специалисты приступили к фрезерованию дорожного покрытия. На участке протяженностью 1,5 километра, от площади Восстания до площади Александра Невского, специалисты уложат порядка 30 тыс. кв. м. асфальтобетона.

Ремонт Невского проспекта будет проходить с 28 июня по 13 июля 2026 года. Основная задача ремонта — обеспечить безопасность и долговечность самой узнаваемой улицы Северной столицы, максимально сохранив привычный ритм жизни горожан и туристов. Для достижения этой цели будет идти с перекрытиями в несколько этапов:

− с 28 июня по 6 июля – работы от пл. Восстания до ул. Исполкомской;

− с 7 по 13 июля – работы от ул. Исполкомской до пл. Александра Невского.

Последний ремонт на участке Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского проводился в 2018 году, поэтому покрытие нуждается в обновлении.

Специалисты полностью заменят дорожное полотно и нанесут свежую дорожную разметку термопластиком, а также локально восстановят бортовые камни. Для ремонта специалисты подобрали асфальтобетонную смесь с применением высокопрочного щебня. Особое внимание при ремонте специалисты уделят наиболее загруженным участкам дороги. Здесь дорожную конструкцию дополнительно усилят металлической сеткой.

Обновление стало продолжением масштабного ремонта Невского проспекта, начатого в прошлом году. Тогда дорожное покрытие заменили на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, а также обновили Дворцовый проезд и отремонтировали трамвайные пути на пересечении Невского и Литейного проспектов.

Видео: КРТИ