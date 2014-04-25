Начался второй этап ремонта Невского проспекта

Ремонт Невского проспекта будет проходить с 28 июня по 13 июля 2026 года. Основная задача ремонта — обеспечить безопасность и долговечность самой узнаваемой улицы Северной столицы, максимально сохранив привычный ритм жизни горожан и туристов. Для достижения этой цели будет идти с перекрытиями в несколько этапов:
− с 28 июня по 6 июля – работы от пл. Восстания до ул. Исполкомской;
− с 7 по 13 июля – работы от ул. Исполкомской до пл. Александра Невского.
Последний ремонт на участке Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского проводился в 2018 году, поэтому покрытие нуждается в обновлении.
Специалисты полностью заменят дорожное полотно и нанесут свежую дорожную разметку термопластиком, а также локально восстановят бортовые камни. Для ремонта специалисты подобрали асфальтобетонную смесь с применением высокопрочного щебня. Особое внимание при ремонте специалисты уделят наиболее загруженным участкам дороги. Здесь дорожную конструкцию дополнительно усилят металлической сеткой.
Обновление стало продолжением масштабного ремонта Невского проспекта, начатого в прошлом году. Тогда дорожное покрытие заменили на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, а также обновили Дворцовый проезд и отремонтировали трамвайные пути на пересечении Невского и Литейного проспектов.
Видео: КРТИ
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