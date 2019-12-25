Эксперты прокомментировали конфликт ЕС и России из-за правил госзакупок

В ЕС выразили недовольство правилами российских госзакупок. Европейцы считают их протекционистскими. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что в Европе, несмотря на разговоры о свободном рынке, тоже есть признаки протекционизма.

Они вводили якобы оправданные антидемпинговые пошлины на товары из СССР, периодически вводят их против России сейчас. Более того, как заявляет Российский союз промышленников и предпринимателей, ЕС даже предусмотрел поблажки для своих предприятий в рамках проекта углеродного налога, что явно указывает на протекционизм. отметили эксперты.

Маловероятным кажется, что ЕС сможет принудить Россию изменить правила госзакупок. Рассмотрение вопроса дошло до третейского суда, который Россия заблокировала. В любом случае у РФ есть право обжаловать решение в Апелляционном суде ВТО, который не работает уже 2 года. В связи с этим иск будет "подвешен" и требования ВТО так и не вступят в силу.

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