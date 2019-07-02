В петербургском Кабаке "Вчера и навсегда" состоялась встреча с режиссером Николаем Хомерики

На прошлой неделе в Кабаке “Вчера и навсегда” состоялась благотворительная встреча с режиссером и членом жюри 34-го “Послания к человеку” Николаем Хомерики. Треть средств, вырученных во время данного мероприятия, администрация заведения пожертвовала “Ночлежке”.

"Добрая среда" традиционно проходит в Кабаке "Вчера и навсегда" каждую неделю. Суть ее заключается в том, что часть выручки, полученной заведением в период проведения мероприятия, впоследствии направляется в благотворительные фонды и организации. Порой на "Добрые среды" приходят гости – известные культурные деятели, музыканты, художники и актеры. Так, например, ранее в Кабак заглядывали актеры Сергей Горошко, Александр Худяков, а также нынешний директор Александринского театра Александр Малич.

В минувшую среду скрасить вечер пришел Николай Хомерики – российский режиссер, многократный номинант и лауреат европейских и отечественных кинофестивалей. Его полнометражный художественный фильм "Море волнуется раз" удостоилась главного приза на "Кинотавре" в 2021-м году.

Как правило, треть выручки с "Добрых сред" жертвуется в благотворительные фонды и организации. В разное время Кабак делал пожертвования в "АdVita" и "Бумажную птицу". Нынче (но не впервые) во "Вчера и навсегда" провели коллаборацию с "Ночлежкой". В начале мероприятия со вступительным словом выступил представитель организации Даниил Александров. В своей речи он отметил некоторое сходство героев фильмов Николая Хомерики и настоящих бездомных, заключающееся в общем для них всех чувстве собственной бесполезности и неприкаянности.

В фильмах Николая Хомерики нет бездомных в буквальном смысле слова, но вот эта отчужденность, которая не позволяет понять свое место в этом мире, свойственна многим героям картин режиссера. Например, героине Алисы Хазановой в "Сказке про темноту", герою Александра Яценко в "Сердца бумеранге". Да даже главным героям фильма "Море волнуется раз". Даниил Александров, PR-специалист НКО "Ночлежка"

Александров также подчеркнул значимость отражения в творчестве проблемы отношения одного человека к другому, которая для психологической работы сотрудников "Ночлежки" с бездомными людьми является наиболее важной.

Я думаю о том, как важно для "Ночлежки" измерение, которое невозможно отразить в годовых отчетах, но которое является ключевым для нашей работы. Это человеческое измерение, измерения тепла, близости и ценности одного человека для другого человека, которое отражено в фильмах Николая Хомерики. Даниил Александров, PR-специалист НКО "Ночлежка"

В этом году Николая Феликсовича пригласили в жюри Национального конкурса документальных фильмов 34-го МКФ "Послание к человеку", показы которого по сей день проходят на площадках Санкт-Петербурга. На вопрос о личных предпочтениях в программе режиссер не ответил – эмбарго для членов жюри продержалось вплоть до оглашения лауреатов фестиваля 26-го октября. Несмотря на это, Николай Хомерики поделился общим впечатлением о конкурсе текущего года.

Проблема, наверное, в том, что авторы документальных лент, которые я оценивал, больше про себя думают, чем про то, что они снимают. На мой взгляд, автор не должен быть рабом материала, конечно, но он обязан уметь фиксировать то, что находится перед ним. Я вижу в этих документальных фильмах, что это ленты о самих этих авторах, но не о реальности вокруг них. Они не умеют создать "дистанцию" между собой и объектом съемки. Николай Хомерики, режиссер

В беседе не раз проскакивали имена знаменитых режиссеров документальных и игровых фильмов. Николай Хомерики рассуждал об их значимости; особенно с его стороны были отмечены Аббас Киаростами, Артавазд Пелешян и Сергей Дворцевой. На вопрос о том, не хочет ли сам режиссер заняться съемками документального кино, Хомерики ответил положительно. Однако, как и в случае с производством художественных работ, все утыкается в вопрос поиска финансирования новых проектов.

Стремление снимать есть. Стремление снимать и игровое, и документальное. Но мне нужно обеспечивать доход в районе миллиона рублей в месяц. И все мои стремления сталкиваются с этой необходимостью. Когда что-то получается – делаю, когда не получается – не делаю. Чисто же теоретически мне было бы интересно делать нечто на стыке документального и игрового кино. Николай Хомерики, режиссер

На встрече с Хомерики собралось немало начинающих кинематографистов и студентов. Они спрашивали, по какому принципу режиссер набирает актеров в свои проекты, а также, в какой киновуз, по его мнению, следует поступать. Определяющим фактором при выборе актера на роль для Хомерики является психотип человека, а среди учебных заведений он отдает предпочтение Санкт-Петербургской Школе Нового Кино, где в данный момент обучается его жена.

Особое место в беседе заняло рассуждение режиссера о нынешнем состоянии киноиндустрии. Николай отметил упадок значимости кинокритики и рассказал о трудностях работы с продюсерами над большими проектами.

Сегодня, чтобы пробить авторский сериал на платформу, нужно 500 креативных продюсеров, которые решают, какого актера взять, а какого не брать… Это неудавшиеся редактора, несвершившиеся режиссеры. Они пришли на платформу и получают там работу, зарплату. И почему-то они мне или любому другому режиссеру объясняют, как нужно кино снимать. И все. Я ничего не могу поделать. И либо так, либо брать камеру и самому снимать. Вот, может быть, уже на пенсии так и буду делать. Николай Хомерики, режиссер

Напомним, что Николай Хомерики входил в жюри 34-го МКФ "Послание к человеку". О фильме, получившем гран-при фестиваля мы вкратце рассказывали здесь.

Фото: СЕАНС