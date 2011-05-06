Концерт "К десятилетию фильма "Левиафан"

В Кабаке "Вчера и навсегда" 3-го ноября в 18:00 состоится концерт, приуроченный к выходу фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Музыку Филипа Гласса исполнит пианистка Мария Черная.

В этом году исполняется 10 лет с момента выхода на экраны фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". В честь данного события в Кабаке "Вчера и навсегда" состоится "Кабацкий концерт", во время которого музыку Филипа Гласса, использованную в саундтреке российской драмы, исполнит Мария Черная – русская пианистка, лауреат международных конкурсов и стипендиат Филармонического общества Санкт-Петербурга.

В "Левиафане" играет музыка из глассовской оперы "Эхнатон", которая считается одной из самых влиятельных в новейшей истории музыки. Сам фильм был номинирован на "Оскар", а также получил приз Каннского фестиваля за лучший сценарий и "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Мария Черная – единственная пианистка, которая сыграла на сцене "Книгу звуков" композитора Ханса Отте.

Фото: Кабак "Вчера и навсегда"