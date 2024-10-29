В Петербурге состоится встреча с Диной Верютиной и Александром Челидзе

В преддверии премьеры спектакля "Следующая станция" режиссер и хореограф пообщаются с жителями и гостями города.

Предваряя скорую премьеру моноспектакля "Следующая станция" на Новой сцене Александринского театра, в кабаке "Вчера и навсегда" состоится традиционная "Добрая среда". Ее участниками в этот раз станут режиссер кино и кинотанца Дина Верютина и независимый хореограф Александр Челидзе, – рассказали в администрации заведения.

Верютина – режиссер кинотанца, автор и руководитель проекта "Антология российского кинотанца", преподает в Московской Школе кино, Академии Русского балета им. Вагановой. Она является куратором многих образовательных лабораторий и ведет авторский Telegram-канал "кинотанец туда-обратно".

Челидзе – хореограф, танцовщик, номинант "Золотой маски", который создал более 10 спектаклей. Его показы проходили на площадках Мариинского и Александринского театров, а также в Музее Москвы и на различных независимых театральных площадках.

Среди отличившихся премьер прошлого года с участием Челидзе – "Балет. Снегурочка" и "К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон" совместно с Фондом поддержки российской неврологии и нейронаук "Фронтмед", "Шаляпин в роли Шаляпина" и мистерия "Immortal Bach" в Доме Радио для MusicAeterna.

Вход на встречу бесплатный, но организаторы рекомендуют бронировать места заранее. Треть выручки с "Доброй среды" передадут фонду "Антон тут рядом".

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Фото: Мария Симина (Фотографии предоставлены администрацией кабака "Вчера и навсегда"