"Главное – держать слово": Олег Верещагин о съёмках в "Афродеревне" на ТНТ, победе в реалити и новых вызовах

От победы в "Звёздах в Африке" до съёмок в "Афродеревне" – Олег Верещагин рассказывает о том, как реалити-шоу меняют характер, почему участие в "Афродеревне" стало особенным опытом и какие принципы помогают ему оставаться верным себе даже в самых нестандартных проектах.

– Как попали в проект "Афродеревня"? Почему он заинтересовал?

В проект "Афродеревня" я попал классическим способом — прошёл кастинг и получил роль. Меня сразу заинтересовала идея, а ещё подкупило то, что в проекте задействовано много знакомых ребят. Среди них — мой давний друг Ашот Кещян, режиссёр шоу, с которым мы знакомы больше 20 лет. Команда проекта вообще очень тёплая и родная: от актёров до гримёров и костюмеров — многие из них мои коллеги по прошлым работам.

Плюс, у меня было время и желание попробовать себя в чём-то новом. Проект показался интересным и нестандартным, поэтому я с удовольствием присоединился.

– Как вам амплуа участкового? С какими сложностями столкнулись при проработке персонажа?

Амплуа участкового для меня не в новинку — я уже не раз играл полицейских в разных проектах: и в Comedy Woman, и в скетч-шоу, и в других проектах. Поэтому особых сложностей в проработке образа не возникло. Но, конечно, были свои нюансы.

Например, в "Афродеревне" мне пришлось управлять полицейским УАЗиком — со всем обмундированием: кабурой с пистолетом, наручниками, резиновой дубинкой. Садиться в тесную машину в полном "параде", рулить по съёмочной площадке и при этом не сбить актёров, игравших местных жителей, — задача не из лёгких.

Отдельная история – с усами. Я бы с радостью использовал свои, как это было, например, в "Звёздах в Африке", но параллельно снимался в другом проекте, где по сюжету должен был быть без усов. Пришлось работать с накладными. А кто сталкивался с таким гримом, тот знает – ни нормально зевнуть, ни спокойно попить чаю. Приходилось играть так, будто эти усы настоящие – и говорить текст, и удивляться, и реагировать на происходящее.

Но, несмотря на все мелкие сложности, я думаю, удалось создать яркий и живой образ участкового.

– Почему стоит смотреть сериал? Чем он порадует тех, кто его ещё не посмотрел?

Сериал "Афродеревня" – это свежая и оригинальная история, которой сейчас так не хватает в наших комедиях. Сама идея – африканские переселенцы приезжают в русскую глубинку – уже звучит нестандартно и интригующе.

В сериале много колорита – как африканского, так и русского. Здесь показано, как две культуры сталкиваются, ищут общий язык, учатся понимать друг друга и даже делятся своими плюсами и минусами. Всё это подано с юмором, но без стереотипов.

Если вам нравятся добрые, живые истории с яркими персонажами и нестандартным сюжетом – "Афродеревня" точно вас порадует!

– Смогли бы вы переехать из города в деревню и какое-то время там пожить? Любите отдых в деревне?

Теоретически, да. Я родом из небольшого городка Чусовой в Пермском крае, там прошло моё детство и юность. У нас была дача, огород, и я с детства привык к сельским делам – сажал, поливал, знал, как ухаживать за растениями, когда копать, как забить гвоздь или починить крышу. Так что базовые навыки жизни за городом у меня есть.

Но, конечно, за годы в Москве я привык к городскому ритму. Постоянно жить в деревне сейчас, наверное, не смог бы – слишком большая разница в темпе жизни. Но время от времени выезжать за город – это для меня настоящее удовольствие.

Мечтаю о собственном доме за городом, куда можно было бы уехать от суеты, просто послушать пение птиц или шум ветра в лесу. Эти моменты дают возможность побыть наедине с собой, перезагрузиться и подумать о чём-то важном. Так что да, деревенский отдых я люблю, но пока только в формате коротких выездов. А там – кто знает?

– Есть ли у вас роль мечты? Если да, то какая?

Честно скажу, у меня нет конкретной роли мечты – я никогда не думал о том, чтобы сыграть, например, Гамлета. Но есть амплуа, в которых мне действительно хотелось бы себя попробовать. Особенно в драматических проектах, ведь за плечами уже определённый жизненный опыт, который хочется передать зрителю через более серьёзные образы.

Мне очень хотелось бы сняться в военном фильме. Я обожаю историю, особенно военную тематику, потому что она полна примеров невероятного мужества. Каждый такой сюжет – это история о сложных решениях, о людях, которые проявляют себя в экстремальных ситуациях. Мне всегда было интересно, что движет человеком в такие моменты, как он находит в себе силы и принимает судьбоносные решения.

Работа в подобном проекте – это возможность глубже понять такие истории, буквально прожить их на съёмочной площадке. Это и обучение, и эмоциональное погружение, которое даёт уникальный опыт.

– Вы ни раз принимали участие в реалити-шоу и даже становились победителем "Звёзды в Африке". Какие остались воспоминания об этом опыте? Как вы думаете, какие качества принесли вам победу?

Опыт участия в "Звёздах в Африке" оставил у меня только самые яркие и позитивные воспоминания – в первую очередь потому, что мне удалось выиграть один из сезонов. Конечно, в "Битве сезонов" повторить успех не получилось, но это не отменяет того, насколько крутым был сам опыт.

"Звёзды в Африке" – это уникальная возможность проверить себя в экстремальных условиях: замкнутое пространство, куча абсолютно разных людей с разными характерами, взглядами и жизненным опытом. Каждый хочет победить, и ты оказываешься в своеобразной "банке с жуками", где все борются за место лидера. Это заставляет задуматься о многом. Я, например, понял одну интересную вещь: иногда достаточно просто оставаться собой и не делать лишних ошибок, чтобы выглядеть на фоне других уверенно и достойно. Бывает, что люди сами совершают массу промахов, и в таких ситуациях не нужно даже особо напрягаться –просто наблюдай и делай выводы.

Этот проект научил меня лучше понимать людей, видеть их мотивацию и сильные стороны. Но главное – он напомнил о ценности простых, но важных принципов: если дал слово – держи его, помни о цели и не предавай себя.

Что касается качеств, которые привели меня к победе, то здесь, наверное, стоит поблагодарить моих родителей, тренеров, учителей и даже людей с двора, которые в детстве были для меня примером. Воспитание, спортивная закалка и умение держать слово сыграли свою роль.

– То, что вы были в Африке, как-то помогло в работе над проектом "Афродеревня"?

Забавный вопрос! Но, если честно, прямого влияния опыт участия в "Звёздах в Африке" на работу над "Афродеревней" не оказал. Если бы мы снимали сериал в Африке, и сюжет был о русских переселенцах туда, возможно, это бы как-то пересеклось. Но в нашем случае – это совершенно разные истории и форматы.

Во время съёмок "Звёзд в Африке" я, к сожалению, не освоил ни один африканский язык. Съёмки проходили в ЮАР, где один из официальных языков — английский. Так что приходилось вспоминать школьный английский и как-то выкручиваться. С местными жителями общаться было непросто, а о более глубоких культурных нюансах и речи не шло.

В "Афродеревне" для меня был интересен именно культурный обмен с актёрами. Многие ребята, снимавшиеся в сериале, приехали из разных стран, учатся и живут в России уже не первый год. С теми, кто говорит по-русски, мы с удовольствием общались — делились впечатлениями о жизни, съёмках и даже обсуждали "Звёзды в Африке". Оказалось, что некоторые из них смотрели шоу и задавали вопросы о моём опыте там — вроде того, какую еду я пробовал или как справлялся с испытаниями.

Так что, даже если "Звёзды в Африке" напрямую не помогли мне в работе над "Афродеревней", они стали темой для общения и интересного культурного обмена с коллегами по съёмочной площадке.

– Есть в планах попробовать себя в новых реалити?

Конечно, есть! Формат реалити-шоу мне действительно понравился – я неожиданно для себя открыл его три года назад (в "Звёздах в Африке"). С тех пор у меня появился интерес к подобным проектам.

В прошлом году, например, приглашали сразу несколько проектов, но из-за плотного графика и съёмок в "Афродеревне" не удалось принять участие – реалити требует времени и полного погружения, а снимать параллельно что-то ещё – невозможно.

Есть несколько форматов, которые мне особенно нравятся, но раскрывать карты пока не буду. Надеюсь, скоро будет возможность снова принять участие в чем-то ярком и необычном.

– На вашу карьеру сильно повлиял Comedy Club, как относитесь к изменениям формата, которые сейчас происходят?

Честно скажу, я не всегда успеваю следить за всеми изменениями в Comedy Club. Из-за плотного графика редко получается смотреть новые выпуски по пятницам или повторные эфиры по субботам. Даже в интернете не всегда удаётся наткнуться на свежие выпуски. Но, конечно, я остаюсь на связи с ребятами, особенно с теми, с кем работал давно – мы переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками, иногда я бываю на съёмках.

Что касается изменений формата – это естественный процесс для любого популярного шоу. Чтобы оставаться интересным зрителю, проект должен развиваться: появляются новые герои, меняются рубрики, иногда пересматривается даже закулисная часть. В своё время мы делали подобное в Comedy Woman – у нас был выпуск, полностью посвящённый закулисью, и это тоже дало шоу новую волну интереса.

Я уверен, что команда Comedy Club делает всё для того, чтобы шоу оставалось на пике популярности.

– Поделитесь, пожалуйста, какие сериалы/шоу/фильмы/передачи заставляют вас смеяться и вдохновляют на новые шутки.

Честно скажу, у меня нет какого-то одного любимого шоу или фильма, который бы вдохновлял на новые шутки. Я черпаю идеи из множества проектов – и не всегда это целые выпуски, иногда достаточно одной яркой шутки, чтобы она запомнилась надолго. Мне важно, чтобы за шуткой стояла оригинальная мысль и грамотная подача. Когда понимаешь, что человек придумал её сам, сделал это тонко и со вкусом – это действительно вдохновляет.

Мне нравится "Конфетка" – отличный ситуативный юмор с мгновенной реакцией. Гарик Мартиросян и Марина Кравец – мастера своего дела, и смотреть за их взаимодействием – одно удовольствие.

Что касается жанров, я большой фанат комедий-ужасов. Мне нравится, когда создатели обыгрывают штампы и стереотипы жанра, превращая пугающие сцены в что-то забавное. Такие фильмы – отличный способ расслабиться и отвлечься перед сном.

Я не сторонник откровенно пошлого юмора. Мне всегда импонировал стиль, где даже самые рискованные шутки подаются так, что их можно рассказать и бабушке за чаем, и все посмеются.

Вдохновение я нахожу в самых разных местах – будь то классические шоу, ситуативные форматы или даже неожиданные моменты из жизни. Главное – чтобы шутка была искренней и с душой.

Фото: ТНТ