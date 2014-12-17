Встреча на КСК "Арена" стала важным событием для предпринимательского сообщества России.

КСК "Арена" в Санкт-Петербурге 13 и 14 июля превратился в центр деловой активности — около 5 тысяч предпринимателей из всех уголков России приехали на уикенд в северную столицу. Мероприятие было организовано IT-компанией RC GROUP, которая известна своими инновационными решениями и высокотехнологичными продуктами. Вдохновителем и лидером этого грандиозного собрания стала Мария Михайлова, экс-кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга и один из соучредителей компании. Ее активная жизненная позиция и стремление к развитию предпринимательства привлекли широкую аудиторию, что свидетельствует о высоком доверии к ее проектам и лидерским качествам.

Год инноваций и достижений

Мария Михайлова подвела итоги прошедшего года, который оказался наиболее продуктивным для RC GROUP за последние три года. Компания сумела адаптироваться к вызовам времени и вывести на рынок ряд новых инновационных продуктов и услуг. Одним из главных достижений стало мобильное приложение RC KASSA, разработанное специально для владельцев бизнеса. Обновленная версия приложения предлагает множество полезных функций, включая:

– Возможность проведения операций с денежными средствами с выбором различных способов оплаты обеспечивает гибкость и удобство для пользователей.

– Создание заказов с товарными позициями облегчает управление запасами и продажами.

– Начисление вознаграждений пользователям через систему RC PAY за покупки, совершенные с помощью технологии RC POS в сети RC CITY.

– Получение подробной статистики по сумме покупок и начисленных баллов за выбранный период помогает в анализе и планировании бизнеса.

Прорыв в автоматизации малого бизнеса

Одним из самых значимых событий мероприятия стала презентация системы автоматизации малой организации САМО. Этот продукт представляет собой единую платформу для качественного управления финансовыми потоками малого бизнеса. САМО упрощает задачи по формированию и сдаче отчетности, автоматическому расчету налоговых платежей и финансовому планированию. Мария Михайлова подчеркнула, что система станет незаменимым инструментом для предпринимателей, позволяя им сосредоточиться на развитии своего дела. В скором времени планируется интеграция САМО с "Госуслугами" и крупнейшими банками России, что значительно расширит возможности пользователей и повысит удобство использования системы.

Юридическая защита и правовые успехи

Алексей Диденко, руководитель юридического направления RC GROUP, выступил с докладом о правовых успехах компании. Он отметил, что RC GROUP успешно защищает свою деловую репутацию, выявляя и пресекая деятельность недобросовестных участников рынка. Компания активно борется с распространением недостоверной информации и попытками шантажа. Диденко подчеркнул, что компания и ее руководители не являются фигурантами уголовных дел в странах, где представлена продукция RC GROUP, а все судебные процессы, в которых она участвовала, завершились в ее пользу. Это говорит о высоком уровне правовой защиты и юридической грамотности компании.

Планы на будущее

RC GROUP не останавливается на достигнутом и продолжает развивать конкурентные системы лояльности для офлайн-бизнеса и инновационные платежные приложения. На мероприятии были обозначены амбициозные цели на следующий год, включающие масштабирование текущих проектов и разработку новых решений для предпринимателей. Компания намерена продолжать инвестировать в исследования и разработки, чтобы предлагать своим клиентам передовые и эффективные продукты. В планах также значится укрепление партнерских отношений и расширение присутствия на международных рынках.

Встреча на КСК "Арена" стала важным событием для предпринимательского сообщества России. Она предоставила уникальную возможность обсудить текущие достижения и наметить планы на будущее, объединив представителей бизнеса из разных регионов страны. Мария Михайлова вновь продемонстрировала свою приверженность инновациям и поддержку предпринимательского сообщества, укрепив свою репутацию как лидера, способного вдохновлять и вести за собой. Это мероприятие стало ярким подтверждением того, что RC GROUP и впредь будет играть ключевую роль в развитии отечественного бизнеса и технологий.

Фото: Telegram/ Мария Михайлова RC