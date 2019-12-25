Все маршрутки в Петербурге возобновляют работу с 10 августа

Пассажирам напомнили о необходимости ношения СИЗ.

В Петербурге возобновят работу по 24 "коммерческим" маршрутам с 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Это связано с увеличением пассажиропотока. По состоянию на 27 июля, он составляет 74% от пассажиропотока прошлого года и составляет 3,3 млн пассажиров в сутки. В сентябре, после выхода на учебу в школу и детские сады, он возрастет еще больше.

Вице-губернатор Максим Соколов подчеркнул, что использование средств индивидуальной защиты в транспорте является обязательным. Об этом пассажирам должны написать руководители всех транспортных предприятий. Со своей стороны они обязаны проводить дезинфицирующие мероприятия.

Ранее Piter.TV сообщил, что пассажиропоток в Петербурге упал на треть по сравнению с 2019.

Фото: Piter.TV