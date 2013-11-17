Компании Петербурга предлагают 10 тыс. временных рабочих мест

А еще увеличиваются зарплаты.

На портале "Работа России" на 31 июля петербургские компании предлагают свыше 10 тыс. временных рабочих мест, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в Смольном.

Временная занятость становится все более востребованной формой трудовых отношений. Таких сотрудников ищут в разных сферах деятельности: в торговле, строительстве, благоустройстве, IT. А еще увеличиваются зарплаты. К примеру, для подсобных рабочих максимальные предложения за год выросли на 66%.

Формат временной занятости помогает гибко решать задачи бизнеса в период повышенной потребности в персонале, помимо оперативного закрытия кадровой потребности, в ряде случаев работодатель может компенсировать часть зарплаты временных сотрудников за счет средств бюджета. Удобен он и для того, чтобы принять взвешенное решение о найме сотрудника. Многие временные работники в дальнейшем успешно продолжают сотрудничество с работодателями на постоянной основе. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге объем предлагаемых вакансий для самозанятых сократился на 17% за год.

Фото: Piter.TV