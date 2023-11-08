Диетолог Надбитова перечислила плюсы и минусы интервального голодания

Игнорирование рекомендаций врача и необдуманное внедрение методов интервального голодания может нанести вред здоровью.

Голодание — практика, применяемая в религиозной, оздоровительной сферах и как метод самоконтроля. Сегодня оно переживает возрождение благодаря популярным концепциям самоисцеления, похудения и общего укрепления организма посредством временного отказа от пищи. Тем не менее, за этими яркими обещаниями скрываются серьёзные медицинские риски, многократно подтвержденные научными исследованиями. Специалист по диетологии и эндокринологии, доктор медицинских наук, сотрудница Института экспериментальной медицины Наталья Надбитова поделилась своим мнением с читателями газеты "Вечерний Санкт-Петербург", подробно осветив возможные последствия интервального голодания.

Эксперт поясняет, что "интервальное голодание (ИГ) предполагает смену периодов приема пищи и воздержания от нее. Наиболее известные схемы включают:

16/8 — ежедневное 16-часовое голодание и 8-часовое окно для еды (также существуют вариации 14/10, 13/11, 20/4),

5/2 — обычная еда в течение пяти дней и резкое ограничение калорий (примерно до 500–600 ккал) в два дня,

Alternate Day Fasting — чередование обычного питания с днями сильного ограничения калорий.

Главная особенность ИГ состоит в том, что оно регламентирует только время приема пищи, позволяя употреблять любую еду", — добавляет диетолог.

Надбитова обращает внимание на то, что в последнее время такая схема питания приобрела широкую известность. Многие верят, что ИГ улучшает метаболизм и укрепляет здоровье, однако в реальности организм нуждается в глюкозе — источнике энергии для клеток. Без достаточного поступления глюкозы тело вынуждено искать альтернативные источники энергии. Оно располагает тремя основными резервами:

Гликоген печени — запас, предназначенный для экстренных случаев, вроде внезапной опасности. Используется редко и экономно.

Жировые запасы — идеальный ресурс для получения энергии, но организм бережливо относится к ним, ведь накоплен он был долго и трудно.

Мышечная масса — нередко именно она используется первым делом для восполнения энергозапасов.

Поэтому длительное полное голодание или жесткое низкокалорийное питание воспринимается организмом как знак тревоги и перехода в режим экономии. Результат — потеря мышечной массы, а не жировой, уменьшение объемов тела без ощутимого исчезновения жира. Это весьма неблагоприятный сценарий для здоровья и фигуры.

Среди положительных аспектов интервального голодания Надбитова выделяет следующее:

Повышение чувствительности к инсулину, потенциально уменьшающее риск диабета II типа.

Потенциальное снижение веса (хотя какой именно компонент теряется — неясно).

Однако исследования на длительные промежутки времени пока недостаточны, и выводы остаются противоречивыми.

Основные недостатки ИГ включают:

Вероятность потери мышечной массы.

Недостаточное потребление необходимых питательных веществ.

Угрозу обострения хронических болезней.

Психологическое напряжение и возможное ухудшение эмоционального состояния.

Высокий риск набора веса после прекращения диеты.

Непредсказуемость долговременных последствий.

Надбитова предупреждает, что игнорирование рекомендаций врача и необдуманное внедрение методов интервального голодания может нанести вред здоровью, особенно беременным, кормящим матерям, детям, пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями.

Фото: Piter.TV