Врачей из Петербурга направят в Новокузнецк после смерти младенцев в местном роддоме

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко распорядился направить группу медицинских специалистов из Петербурга в Новокузнецк, где за время новогодних праздников погибли девять новорождённых детей.

Проверять систему медицинского сопровождения родов отправятся врачи Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, а также сотрудники педиатрического университета Санкт-Петербурга. Руководить работой комиссии назначили главу Росздравнадзора Аллу Самойлову, сообщает пресс-служба Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели младенцев. Предварительно установлено, что все случаи произошли в роддоме № 1 Новокузнецка с начала января месяца. В Комитете по здравоохранению Петербурга подчёркивают, что в местных учреждениях соблюдаются строгие санитарно-эпидемиологические нормы, обеспечивая высокий уровень безопасности матерей и детей. Во всех больницах присутствуют эпидемиологи, задача которых контролировать состояние инфекционной обстановки.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)