Прокуратура Петербурга требует вернуть пожилому инвалиду средства, которые были потрачены на лекарства
Сегодня, 9:11
Потерпевший самостоятельно купил медикамент, потратив свыше 130 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о льготном лекарственном обеспечении. Пенсионеру с инвалидностью выписывали рецепт на жизненно необходимый медикамент, но препаратом его не обеспечили, сообщили 15 апреля в надзорном ведомстве. Так, потерпевший самостоятельно купил лекарство, потратив свыше 130 тыс. рублей. 

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с городского комитета по здравоохранению в пользу мужчины денежных средств, затраченных на медикамент. В настоящее время заявление рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что инвалид получила компенсацию за лекарство благодаря петербургской прокуратуре. Местная жительница страдает онкологическим заболеванием. 

