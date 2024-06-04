Прокуратура Петербурга требует вернуть пожилому инвалиду средства, которые были потрачены на лекарства

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о льготном лекарственном обеспечении. Пенсионеру с инвалидностью выписывали рецепт на жизненно необходимый медикамент, но препаратом его не обеспечили, сообщили 15 апреля в надзорном ведомстве. Так, потерпевший самостоятельно купил лекарство, потратив свыше 130 тыс. рублей.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с городского комитета по здравоохранению в пользу мужчины денежных средств, затраченных на медикамент. В настоящее время заявление рассматривают.

