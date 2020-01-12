Самолет, вылетевший в Мурманск, вернулся в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата самолета в петербургский аэропорт Пулково утром 16 марта. По предварительным данным, борт, отправившийся в Мурманск, вернулся по техническим причинам.
Воздушное судно с 88 пассажирами приземлилось в Северной столице в 10:29.
Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
Как пишет tg-канал "112", у самолета не выпустилась стойка шасси. Подробности случившегося устанавливаются.
