Самолет, вылетевший в Мурманск, вернулся в Пулково
Сегодня, 10:57
Самолет, вылетевший в Мурманск, вернулся в Пулково

Как пишет tg-канал "112", у воздушного судна не выпустилась стойка шасси.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата самолета в петербургский аэропорт Пулково утром 16 марта. По предварительным данным, борт, отправившийся в Мурманск, вернулся по техническим причинам. 

Воздушное судно с 88 пассажирами приземлилось в Северной столице в 10:29. 

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. 

Северо-Западная транспортная прокуратура 

Как пишет tg-канал "112", у самолета не выпустилась стойка шасси. Подробности случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: суд запретил петербургскому летчику полеты после шоу над пляжем в Коккорево. Пилот не проходил обязательную врачебно-летную экспертную комиссию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

