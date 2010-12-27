Скульптуры воинов вернутся на павильон Аничкова дворца 1 ноября

КГИОП сообщает, что на северный павильон Аничкова дворца вернут чугунные скульптуры воинов.

В первый день ноября на северный павильон Аничкова дворца вернут скульптуры чугунных воинов. Монтаж фигур состоится в среду, 1 ноября, утром.

Статуи на павильоне символизируют народ, защитивший Россию в войне 1812 года. Это старый и молодой воины. Здание Аничкова дворца стало одним из первых архитектурных памятников победы в Отечественной войне 1812 года.

Модели для фигур создал Степан Пименов, а по ним создал Василий Демут-Малиновский. Перед реставрацией воины находились в крайне неудовлетворительном состоянии. Их демонтировали впервые за 200 лет. Статуи направили на реставрацию по программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Вместе с фигурами отреставрировали фасады и крышу павильона.

Фото: КГИОП