Китайский зал в ГМЗ "Царское Село" откроют в июне

В музее-заповеднике "Царское Село" завершается масштабная реставрация личных покоев Екатерины II. Ключевым объектом проекта "Екатерина II. Личное пространство" станет Китайский зал Зубовского флигеля, который откроется для посетителей в июне.

В настоящее время специалисты монтируют 155 воссозданных настенных лаковых панно, доставленных из Китая. Общая площадь росписи составляет около 170 квадратных метров. В течение двух лет мастера пекинской компании "Синьсинши" ("Танцующий лев") вручную воссоздавали интерьер по старинным технологиям, поскольку подлинные панно были утрачены во время Великой Отечественной войны. Финальный монтаж выполняют эксперты Царскосельской янтарной мастерской.

Директор музея Ольга Таратынова отметила символичность участия китайских реставраторов в возрождении исторического интерьера. Проект реализуется при поддержке ПАО "Газпром", представители которого подчеркивают важность возвращения объекта мирового культурного наследия.

Реставрация отличалась высокой сложностью из-за разнообразия техник: верхний ярус стен выполнен в технике мяоцзинь (золото по черному лаку), средний — в технике коромандельского лака (куанцай), а нижний декорирован расписными чайными подносами. В качестве образцов использовались подлинные предметы XVIII века из коллекции музея и экспонаты из Эрмитажа.

Всего мастера изготовили 20 больших коромандельских панно, 16 панно в технике мяоцзинь и более 90 подносов, а также воссоздали 34 исторические рамы. После завершения работ экскурсионный маршрут "Екатерина II. Личное пространство" будет вновь открыт для публики.

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"