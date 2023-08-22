Старейшей петербурженке, проживающей в Пушкине, 110 лет

В настоящее время в Северной столице 29 тыс. горожан старше 90 лет.

Стало известно, что старейшей жительнице Петербурга 110 лет и проживает она в Пушкине. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в городе Светлана Агапитова, пишет "Петербургский дневник".

В настоящее время в Северной столице 29 тыс. горожан старше 90 лет и 479 человек старше 100 лет. А число петербуржцев старше 65 лет за 10 лет увеличилось на 22%.

Кроме того, отмечается, что в 2024 году родились 47,2 тыс. малышей, и это меньше, чем в 2023 году.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)