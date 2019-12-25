Свою работу возобновил музей Спас на Крови

Внутри музея нужно быть в масках, перчатках, соблюдать дистанцию в полтора метра.

В четверг, 23 июля, после снятия ограничительных мер открылся для посещения храм Спас на Крови. Для посетителей был разработан специальный маршрут. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Посетить музей можно ежедневно с 10:30 до 18:00. Также проводятся небольшие экскурсии для групп не больше 5 человек. С 18:00 до 21:30 музей доступен к посещению только индивидуально, по средам Спас на Крови закрыт.

Внутри музея нужно быть в масках, перчатках, соблюдать дистанцию в полтора метра. У входа в музей установлены аппараты с дезинфектором. Разработанный маршрут также поможет минимизировать контакты.

В помещении проводят влажные уборки, протирают поверхности, аудиогиды дезинфицируют после каждого использования.

Ранее Ольга Бузова перепутала московский храм со Спасом на Крови.

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