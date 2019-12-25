Петербургская прокуратура добивается возмещения 230 тыс. рублей на лекарство для инвалида

Несмотря на то, что у пациента есть право на бесплатное лекарственное обеспечение, ему пришлось покупать медикамент на свои средства.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя с инвалидностью. Было установлено, что мужчина страдает онкологическим заболеванием и по жизненным показаниям нуждается в приеме лекарства. Несмотря на то, что у пациента есть право на бесплатное лекарственное обеспечение, ему пришлось покупать медикамент на свои средства.

По информации надзорного ведомства, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу потерпевшего суммы, затраченной на приобретение препарата, в общем размере свыше 230 тыс. рублей. В настоящее время документ рассматривают.

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре в Петербурге ООО выплатило долг по зарплате в 8,5 млн рублей. Деньги ожидали 35 сотрудников.

Фото: Piter.TV