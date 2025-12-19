Суд вынес приговор петербуржцу за вождение незарегистрированной иномарки без номеров

Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 2 месяца и штраф в размере 800 рублей.

В Петербурге мировым судьей судебного участка №142 рассмотрено административное дело в отношении гражданина , управляющего транспортным средством марки ZEEKR 001 без осуществления обязательной постановки на государственный учет и наличия регистрационных знаков. Об этом информирует руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Установлено, что гражданин систематически заключал фиктивные договора купли-продажи транспортного средства ZEEKR 001 2023 года выпуска каждые десять дней, продлевая установленный законом десятидневный срок на регистрацию авто исключительно с целью избежать исполнения обязанностей налогоплательщика и избежания административной ответственности.Установлено, что 19 августа 2025 года мужчина управлял указанным не зарегистрированным в установленном порядке транспортным средством без государственных регистрационных знаков у дома №32 по Народой улице.

Гражданин обвинения отрицал, ссылаясь на юридическую чистоту сделки и законность пользования машиной. Однако представленные доказательства, включая электронную базу данных ГИБДД и судебную историю предыдущих разбирательств, однозначно доказали умышленность деяния и многократность аналогичных эпизодов с участием истца.

Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке") и по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ ("Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков"). Ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 2 месяца и штраф в размере 800 рублей.

Постановление поддержано вышестоящим судом и вступило в законную силу.

