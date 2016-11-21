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Во Всеволожском районе задержан подросток по подозрению в поджоге двух АЗС
Сегодня, 8:25
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Во Всеволожском районе задержан подросток по подозрению в поджоге двух АЗС

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Для проведения дальнейших разбирательств молодого человека доставили в территориальный отдел полиции.

В понедельник, 20 июля, на территории Всеволожского района Ленинградской области почти одновременно загорелись две автозаправочные станции. 

Как сообщает  пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по подозрению в причастности к этим инцидентам правоохранители задержали несовершеннолетнего. 

Для проведения дальнейших разбирательств молодого человека доставили в территориальный отдел полиции. В данный момент сотрудники устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала стрелка с травматом после драки на Народного Ополчения.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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