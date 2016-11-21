Во Всеволожском районе задержан подросток по подозрению в поджоге двух АЗС

В понедельник, 20 июля, на территории Всеволожского района Ленинградской области почти одновременно загорелись две автозаправочные станции.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, по подозрению в причастности к этим инцидентам правоохранители задержали несовершеннолетнего.
Для проведения дальнейших разбирательств молодого человека доставили в территориальный отдел полиции. В данный момент сотрудники устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала стрелка с травматом после драки на Народного Ополчения.
Фото: Piter.TV
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