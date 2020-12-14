На территории Морского порта в Петербурге загорелся металлолом

В настоящее время все причины происшествия уточняются, на месте работают аварийно-спасательные службы.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Морском порту Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве 5 сентября.

Предварительно, на Межевом канале, 5, в Кировском районе произошло возгорание металлолома на первом и втором причалах. В настоящее время все причины происшествия уточняются, на месте работают аварийно-спасательные службы. Пострадавших нет.

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта и соблюдения требований пожарной безопасности. Ситуация находится на контроле. Северо-Западная транспортная прокуратура

Видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры