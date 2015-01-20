Дрозденко направил обращения в прокуратуру, СК и МВД из-за нарушений на полигоне отходов "Вырица"

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился с официальными обращениями в прокуратуру ГУ МВД РФ и Следственный комитет региона с призывом предпринять необходимые меры в отношении компании "Монита", осуществляющей аренду закрытой территории полигона твердых бытовых отходов "Вырица" в Гатчинском районе.
Глава региона области отметил, что деятельность компании по обращению с отходами нарушает действующее законодательство, создавая повышенные риски для здоровья местных жителей и экологической обстановки региона.
Особую тревогу вызывает недавнее возгорание скопившейся массы отходов на территории полигона, представляющее серьезную угрозу для расположенных неподалеку населенных пунктов и лесных массивов.
Видео: Telegram / Александр Дрозденко
