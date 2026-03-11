Новый температурный рекорд: воздух в Петербурге прогрелся до +8,3 градуса 11 марта

В столице России также наблюдается необычно тёплая погода.

Петербург вновь установил температурный рекорд текущего года. Ведущий метеоролог центра "Фобос" Михаил Леус отметил, что сегодняшний день стал самым тёплым с начала 2026 года, обогнав предыдущий показатель, установленный во вторник. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Данные городских метеорологических станций показывают, что к обеду температура в городе достигла +8,3 градусов, что выше вчерашнего значения. Текущие температуры близки к абсолютному рекорду для 11 марта, который был зафиксирован в 2008 году и равен +9,8 градусам. Специалисты предполагают, что нынешний рекорд может быть превышен ближе к вечеру.

В столице России также наблюдается необычно тёплая погода. Температура на главной метеостанции ВДНХ в полдень впервые в нынешнем году достигла отметки +10 градусов.

Окончательная информация о максимальных температурах сегодняшнего дня в Петербурге будет известна вечером, ориентировочно после 21:00, когда снимут показания с специальных термометров.

Ранее Колесов объяснил, почему в Петербурге холоднее, чем в Ленобласти.

Фото: Piter.TV