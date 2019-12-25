После гибели ребёнка в Финском заливе возбудили второе уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч. 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Петербурге следователи возбудили второе уголовное дело после смерти 7-летнего ребёнка в Финском заливе. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, 7 августа около 16:15 мальчик, находясь один в воде на Финском заливе, по недосмотру матери пошел купаться и утонул. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). Мама мальчика находится под обязательством о явке.

Следователем СО по Красносельскому району также возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч. 1 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) в отношении неустановленного лица.

Фото: Piter.tv