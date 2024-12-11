В Ленобласти возбуждено уголовное дело после самовозгорания электрического одеяла

Под ним спал восьмимесячный ребёнок.

В Приозерском районе по сообщению СМИ о травмировании малолетнего ребёнка возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в СУ СК России по Ленинградской области.

В средствах массовой информации сообщалось, что в посёлке Суходолье Приозёрского района загорелось электрическое одеяло, под которым спал ребёнок. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным следствия, сотрудники коммерческой организации продавали товар через маркетплейс. В результате аварийной работы электроодеяла произошло самовозгорание. Восьмимесячный ребенок, находящийся под этим одеялом, получил термические ожоги.

Изъята медицинская документация. Назначен комплекс судебных экспертиз.

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