После смерти четырех человек в ДТП под Бокситогорском возбуждено уголовное дело

Водитель автобуса задержан и находится в ИВС.

После смертельного ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти возбудили уголовное дело. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром 28 апреля в результате столкновения автобуса ПАЗ и Mitsubishi Lancer погибли четыре человека. По предварительной информации, 60-летний водитель автобуса при выезде со второстепенной дороги Дыми-Бор-Колебки-Бочево не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге Mitsubishi Lancer.

В ДТП погибли 22-летний водитель легковушки, два молодых 21-летних человека и 32-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более человек). Водитель автобуса задержан.

Фото: Мегаполис