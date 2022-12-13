Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека при пожаре на Промышленной улице

Также в больницу были госпитализированы две женщины с диагнозом "отравление угарным газом".

В Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели человека при пожаре в бизнес-центре на Промышленной улице. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета.

По версии следствия, 2 марта после пожара в здании бизнес-центра было обнаружено тело 49-летнего мужчины, кроме того в больницу были госпитализированы две женщины с диагнозом "отравление угарным газом". Предварительно установлено, что возгорание произошло на третьем этаже, арендуемом ИП, занимающимся пошивом текстиля.

Прокуратура Кировского района Петербурге также поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по факту причинения смерти по неосторожности.

Видео: Piter.tv