Восстановление исторического облика зданий продолжается на Невском проспекте

Продолжаются активные работы по реставрации знаковых исторических зданий на Невском проспекте в, выполняемые по инициативе губернатора Александра Беглова. Подробности процесса "Петербургскому дневнику" раскрыл Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Одним из значимых объектов реставрации является памятник архитектуры федерального значения "Серебряные ряды". Перед специалистами поставлена задача вернуть первоначальный облик зданию, включая устранение трещин, восстановление оригинальной отделки фасада, реставрацию кирпича и воссоздание утраченных декоративных элементов. Дополнительно будут отремонтированы окна и двери, установлены новые металлические двери с элементами деревянной облицовки. Нижняя часть стен и прилегающая территория тоже требуют внимания: трещины устраняются, поврежденные участки заменяют, укрепляют покрытие гранитом.

В дополнение к этому специалисты займутся обновлением конструкций крыши, ремонтом водостоков и заменой старых труб на современные прямоугольные модели, аналогичные оригинальным, установленным в XIX веке. Завершат работы тщательная окраска фасадов и установка парапетного ограждения.

Дом ресторана "К.П. Палкина" представляет собой целый ансамбль сооружений разных эпох. Задача реставраторов — сохранить исторический облик зданий, вернув к жизни оригинальную кладку и лепной декор, проведя обновление дверей, проемов и инженерных коммуникаций. Особое внимание уделят реставрации утраченных фрагментов лепнины, металлических оградений и оконных рам.

Другим ярким примером сохранения исторического облика города является дом архитектора И.Ф. Александровского, расположенный рядом с Театром музыкальной комедии. Работы предполагают реставрацию уникальной лепнины, скульптурных композиций и каменной кладки, восстановление балкона и оконных створок, очищение от загрязнений штукатурки и декоративной отделки.

В доме промышленника П.Д. Мальцева реставраторы приступят к ремонту и восстановлению исторической кирпичной кладки, фасадов и лепного декора, привлечению внимания к старинным деталям, созданию современного комфортного пространства с применением аутентичных материалов и техник.

Вся обширная программа реновации реализуется по распоряжению главы города Александра Беглова и охватывает важнейшие объекты исторического центра Петербурга, делая их вновь привлекательным местом отдыха и прогулок горожан и гостей города.

