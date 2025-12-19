Движения поездов на фиолетовой линии метро Петербурга восстановлено

Поезда идут по графику, временные интервалы нормализованы, техническое повреждение исправлено.

Работа пятого маршрута петербургского метро возобновлена в обычном режиме: поезда идут по графику, временные интервалы нормализованы, техническое повреждение исправлено. Соответствующую информацию разместили в официальном Telegram-аккаунте подземки.

Ранее сообщалось, что временной промежуток движения поездов на отрезке от станции "Обводный канал" до станции "Шушары" по обеим линиям был временно увеличен.

Ранее мы сообщили о том, что коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме в связи с приходом циклона "Фрэнсис".

Фото: Piter.TV