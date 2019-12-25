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14-летняя петербурженка обвинила родителей в избиении
Сегодня, 10:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

14-летняя петербурженка обвинила родителей в избиении

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По её словам, это произошло из-за конфликта с сестрой.

В Петербурге 14-летняя школьница обвинила родителей в избиении. Об этом стало известно Piter.tv.

Восьмиклассница вечером 5 сентября была госпитализирована в отделение нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Пострадавшая пояснила, что из-за конфликта с сестрой отец нанес ей телесные повреждения. Мать по возращении с работы также нанесла ей телесные повреждения. Родители вызваны в отдел полиции для дачи письменных объяснений. Проводится проверка.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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