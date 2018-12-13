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Вчера, 9:38
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Видео из Калининграда: Вор ползком пробирался с добычей, но спалился

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В сети опубликовано видео из магазина с камеры наблюдения.

В сети опубликовано видео, как вор ползает по магазину в Калининграде.

Сообщается, что вор пробрался в магазин, чтобы обчистить банкомат. Чтобы его не заметили, он пробирался к выходу ползком, но это ему не помогло. Преступник был вычислен и задержан. Им оказался бывший предприниматель, который заключал с гражданами договоры долевого участия на строительство, а затем скрывался.

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Видео: МВД РФ по Калининградской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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