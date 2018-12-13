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Вчера, 9:17
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В Иркутске водитель "Мерседеса" насмерть сбил школьника на "зебре" и сбежал

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В сети опубликовано видео момента смертельного ДТП, а также побега виновника аварии.

В Иркутске "Мерседес" сбил на переходе 17-летнего школьника, водитель скрылся с места ДТП.

Сообщается, что смертельное ДТП произошло в Иркутске на улице Байкальской в районе ООТ "Баргузин" около 8 утра сегодня, 15 мая. 17-летний школьник, ученик 11 класса" переходил дорогу по пешеходному переходу и был сбит автомобилем "Мерседес". От полученных травм школьник скончался на месте ДТП. Водитель с места аварии скрылся. Позднее он бросил машину, забрав личные вещи из авто, и скрылся.

Личность водителя уже установлена, им оказался мужчина 1992 года рождения. Полиция устанавливает его местонахождение и призывает явиться в ОВД для дачи показаний и дальнейших разбирательств.

Видео: ВК, ДТП 38RUS Иркутск, Полиция Иркутской области. МВД 

Ранее на Piter.TV: СМИ рассказали о фатальных ошибках пилотов суперджета, которые привели к гибели 40 пассажиров и одного члена экипажа в Шереметьево. 

Фото: Полиция Иркутской области. МВД (ВК)

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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