Вопросы размещения ТКО обсудили Беглов и Дрозденко

Участники обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов строительства комплексов, необходимых для Петербурга. Были определены меры по укреплению законности и улучшению межведомственного сотрудничества.

В пятницу, 18 октября, в правительстве Ленинградской области состоялось совещание, посвященное строительству комплексов по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории региона.

В мероприятии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, прокуроры обоих регионов, руководитель Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, генеральный директор АО "Невский экологический оператор", представители надзорных органов и Федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза России".

Участники обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов строительства комплексов, необходимых для Петербурга. Были определены меры по укреплению законности и улучшению межведомственного сотрудничества.

Строительство современных комплексов по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов является важным шагом к улучшению экологической ситуации в обоих регионах и созданию эффективной системы обращения с отходами. Реализация этих проектов повысит качество жизни населения и положительно скажется на состоянии окружающей среды.