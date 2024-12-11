На Седова грабители связали скотчем женщину и украли украшения стоимостью 7 млн рублей

Женщина работает уборщицей в коммерческом предприятии, в свободное от работы время занимается перепродажей золотых изделий.

Полицейские разыскивают мужчин, совершивших вооруженный налет на квартиру на улице Седова. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 12 февраля поступило сообщение от 27-летней женщины о том, что к ней в квартиру в доме 35 по улице Седова ворвались неизвестные и похитили имущество.

Заявительница, гражданка одного из центрально-азиатских государств, работая уборщицей в коммерческом предприятии, в свободное от работы время занимается перепродажей золотых изделий, публикует объявления об их продаже в Интернете. Ей 12 февраля на мобильный телефон позвонил неизвестный, заинтересовавшийся покупкой золотого колье с бриллиантами. Около 16:50 потенциальный покупатель приехал к ней вместе с другим неизвестным мужчиной смотреть колье. Едва заявительница открыла дверь, как эти двое, применив физическую силу, ворвались к ней в квартиру, угрожая пистолетом, связали ее скотчем и похитили ювелирные украшения, 2 пары наручных часов, мобильный телефон 130 тысяч рублей.

Сумма материального ущерба устанавливается. Со слов потерпевшей, она составляет около 7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Фото: unsplash (Cornelia Ng)