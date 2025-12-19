Образовательный форум соберет почти 1 тыс. "Волонтёров Победы" в Петербурге

Форум предложит работу сразу нескольких секций.

Более 900 волонтеров проекта "Победа" объединятся 11 февраля в Санкт-Петербурге на патриотическом образовательном форуме "Вперед к победам!".

Организаторы отметили, что мероприятие откроет прием заявок в Волонтерский корпус, посвященный празднованию 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Программа форума включает разнообразные активности: официальную церемонию открытия, экспозицию достижений движения, познавательные викторины и конкурсы, встречи с участниками боевых действий и специалистами, увлекательные розыгрыши призов и эксклюзивные сувениры, а также закрытие события.

Форум предложит работу сразу нескольких секций. Так, в секции "Лекторий" гости получат уникальную возможность встретиться с ветеранами Великой Отечественной и Афганской войн, обсудить роль волонтёрского движения в сохранении памяти о подвигах предков и развивать важные коммуникативные компетенции.

В зоне "Вы в эфире!" посетители попробуют себя в роли телеведущих, давая интервью перед камерой. Участникам площадки "Связь поколений" предстоит создать поздравительные открытки и записать видеокарты для фронтовиков и военных наших дней, приурочив поздравления к празднику защитников Отечества и международному Женскому дню.

Кроме того, на площадке "Наши победы" гостей ждут интерактивные виртуальные экскурсии по историческим местам блокадного Ленинграда и проверка исторических познаний в игре "Р.И.С.К." ("Риск. Интуиция. Скорость. Команда").

Ранее мы сообщили о том, что более 500 "Волонтёров Победы" поддержали ветеранов и провели акции памяти в блокадную декаду.

Фото: Telegram / Пиотровский Online