Петербургские вокзалы готовят к летнему сезону

Была проверена готовность 105 систем кондиционирования, 80 систем вентиляции и 27 кондиционеров.

В преддверии летнего сезона специалисты готовят инфраструктуру вокзалов Петербурга. Об этом сообщили в ОЖД 30 апреля.

Была проверена готовность 105 систем кондиционирования, 80 систем вентиляции и 27 кондиционеров. Кроме того, осмотрели пассажирскую инфраструктуру 11 вокзалов, двух пешеходных мостов, шести тоннелей и 45 пассажирских платформ.

Провели техническое обслуживание 198 информационных табло и 39 информационно-справочных терминалов. Пресс-служба ОЖД

Ранее мы рассказывали о том, что за I квартал 2025 года петербургские вокзалы обслужили 8,1 млн человек. Услугами вокзальных комплексов воспользовались свыше 2,3 млн пассажиров дальнего следования и более 5,8 млн пассажиров пригородного сообщения.

Фото: Piter.TV