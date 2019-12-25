Воинское захоронение у поселка Камышовка будет охраняться государством

На следующем этапе благоустройства захоронения установят гранитный памятник.

Воинское захоронение у поселка Камышовка в Выборгском районе Ленобласти обрело официальный статус. Представители администрации МО "Приморское городское поселение" получили паспорт захоронения. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В торжественно-траурном митинге приняли участие представители поисковых отрядов, работающих на месте, военнослужащие, местные жители, волонтеры и депутат Законодательного собрания Ленобласти Михаил Макаров. Парламентарий отметил, что мероприятие символично проходит в канун Дня России. Напомним, праздник отмечается 12-го июня.

Получение официального статуса означает, что теперь захоронение будет охраняться государством.

В 1939-1940 годах на этой территории проводились ожесточенные бои, и по сей день поисковые отряды проводят кропотливую и ответственную работу на местах для увековечивания памяти защитников Отечества. Владимир Быкачев, заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы".

Вскоре на воинском захоронении установят гранитный памятник с именами бойцов.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района ЛО