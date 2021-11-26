Петербургские Росгвардейцы написали письма мамам в рамках ведомственной акции

В акции приняли участие военнослужащие, проходящие службу по призыву.

Петербургское управление вневедомственной охраны Росгвардии запустили акцию "С любовью к маме", в которой приняли участие военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, проходящие службу по призыву. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Молодые люди написали лова любви и признательности своим матерям, а письма с пометкой "С любовью маме" доставили в разные регионы страны. Письмо рядового Дмитрия Павлова доставили его маме Ольге Германовне, проживающей в Архангельске. Женщина поблагодарила руководство Росгвардии за организованную акцию и внимание к солдатским матерям.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии