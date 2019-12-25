Водителя автобуса, упавшего с моста в Мойку, обвинили в фиктивной регистрации мигрантов

Уголовное дело будет направлено мировому судье судебного участка № 56 для рассмотрения по существу.

Водитель автобуса, упавшего с моста в Мойку, теперь обвиняется в фиктивной постановке на миграционный учет 46 иностранных граждан. Об этом рассказала прокуратура Петербурга.

Рахматшох Курбонов обвиняется по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

По версии следствия, обвиняемый в период с апреля 2022 года по май 2024 года предоставил в территориальный отдел по вопросам миграции заведомо ложные сведения о прибытии и проживании у него в квартире в одном из домов по проспекту Металлистов 46 иностранцев.

Уголовное дело будет направлено мировому судье судебного участка № 56 для рассмотрения по существу.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о ДТП на Поцелуевом мосту, в результате которого погибли семь пассажиров автобуса, а еще один получил серьезные травмы.

Фото: "Организатор перевозок"