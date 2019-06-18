Стало известно, кто будет обслуживать автобусные маршруты ООО "Такси"

«Пассажиравтотранс» временно возьмет на себя 11 маршрутов ушедшего перевозчика.

С 6 сентября маршруты печально известного ООО "Такси" временно будет обслуживать "Пассажиравтотранс". Об этом сообщает пресс-служба "Организатора перевозок".

Так, сообщается, что "Пассажиравтотранс" приступит к эксплуатации 11 маршрутов (№№ 29, 41, 42, 47, 113, 214А, 214Б, 217, 220, 261, 262) с 6 сентября до того, как учреждение не подпишет новый контракт с другим перевозчиком. Маршруты останутся под привычными номерами, на линии будет работать современный подвижной состав, его выпуск будет осуществляться в полном объеме. Также "Пассажиравтотранс" частично поменяет класс автобусов на больший для комфорта пассажиров.

ООО "Такси" уже направлено уведомление об одностороннем расторжении семи государственных контрактов. Упоминается, что планируется запуск троллейбусного маршрута № 28 по новой трассе для усиления маршрутной сети. Также автобусный маршрут № 220 будет продлен до ул. Чирикова.

Ранее мы писали, что в Смольном ищут замену перевозчику ООО "Такси", чей автобус упал в Мойку.

Фото: пресс-служба "Организатора перевозо"