Водитель потерял диван на "Сортавале"

Очевидец остановился, чтобы предупредить других водителей об опасности, а затем попытался догнать владельца дивана, но ему это не удалось.

В ночь на субботу, 27 июля, на 24-м км трассы "Сортавала", ведущей в область, произошло необычное происшествие. Около 23:23 с крыши автомобиля, который двигался впереди, упал диван. К счастью, на дороге не было других машин, поэтому никто не пострадал.

Очевидец, который ехал следом, рассказал о соцсетях. Он отметил, что автомобиль, с которого улетел диван, предположительно, был коричневым Renault Duster.

Очевидец остановился, чтобы предупредить других водителей об опасности, а затем попытался догнать владельца дивана, но ему это не удалось. Вероятно, водитель не заметил потери своего имущества.

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