Видео: водитель не хотел уступать дорогу "скорой помощи" в Ленобласти

Человек за рулем не реагировал на спецсигналы.

Водитель отечественного авто не хотел уступать полосу движения карете "скорой помощи". Кадры с Дороги жизни были опубликованы в соцсетях ночью 8-го февраля.

Частная скорая помощь "Корис" спешила на вызов и применила специальные сигналы. Водитель красного автомобиля не реагировал на них и продолжал движение в крайней левой полосе. Иногда машина увеличивала скорость, однако "скорая" догоняла ее. Автор видео установил владельца авто. По его информации, им является 23-летний мужчина из Всеволожска.

Год назад подобный инцидент произошел на проспекте Энгельса в Петербурге. Позже личность водителя установили и мужчину задержали.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург