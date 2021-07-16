Петербургский водитель накопил 114 штрафов на 330 тыс. рублей

Автомобиль вернут, когда должник выплатит все штрафы.

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд в Выборгском районе Петербурга. Был задержан 54-летний водитель, накопивший 114 штрафов на 330 тыс. рублей, передает 3 декабря телеканал "Санкт-Петербург".

Владелец Skoda Octavia не смог найти нужную сумму на месте, поэтому его машину отправили на специализированную стоянку. Автомобиль вернут, когда должник выплатит все штрафы.

А 25-летний молодой человек с авто Mitsubishi Lancer, имеющий на счету около 100 штрафов, предпочел выплатить штраф в 176 тыс. рублей сразу. Увидев эвакуатор, он быстро погасил весь долг через банковское приложение.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы накопили более 5,9 млрд рублей долгов за капитальный ремонт.

Фото: Piter.TV