Петербуржцы накопили более 5,9 млрд рублей долгов за капитальный ремонт

Жителям Северной столицы напомнили о задолженности по взносам на капремонт домов.

Жилищный комитет Санкт-Петербурга сообщил о накопившейся задолженности жителей за капитальный ремонт многоквартирных домов. По данным ведомства, общая сумма долгов составляет более "5,9 миллиарда рублей", а количество лицевых счетов с задолженностью достигло "640 тысяч".

Ведомство подчеркнуло, что своевременная оплата взносов на капитальный ремонт является "обязанностью каждого собственника", закрепленной статьей 169 Жилищного кодекса РФ. Выполнение капремонта напрямую зависит от поступления средств, и своевременные взносы позволяют проводить работы без задержек, обеспечивая безопасные и комфортные условия проживания.

Петербуржцев призвали самостоятельно проверять наличие задолженности и в кратчайшие сроки погашать долги. Это позволит избежать проблем с начислением штрафов и обеспечит выполнение ремонтных работ в запланированные сроки.

Фото: Piter.tv