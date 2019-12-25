В Ленобласти во время пожара на производстве работник получил ожог 80% тела

Во время пожара на предприятии "ХимТоргПроект" в деревне Разбегаево Ломоносовского района рабочий получил ожог 80% тела. Об этом стало известно Piter.tv.
На территории предприятия, занимающегося производством битума, в 11:00 произошло возгорание шнекового смесителя. В результате пожара пострадал 38-летний гражданин Узбекистана. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с термическим ожогом тела II степени (80%).
Эвакуация не проводилась. Пожар локализован в 11:45.
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Фото: Piter.tv
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