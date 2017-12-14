Доходы должны расти: Путин назвал цель своей предвыборной программы

В Москве продолжается большая пресс-конференция Владимира Путина.

Во время большой пресс-конференции в Кремле президент РФ Владимир Путин рассказал, какой хотел бы видеть Россию в будущем.

Я уже много раз говорил о том, какой я хотел бы видеть Россию. Еще раз скажу: она должна быть устремлена в будущее, она должна быть очень современной, политическая система должна быть гибкой, а экономика должна быть построена на высоких технологиях. Производительность труда должна многократно возрасти. Владимир Путин

Кроме того, глава государства слегка пролил свет на свою предвыборную программу. Главной целью Путин считает рост доходов населения страны.

Я бы не хотел говорить о предвыборной программе. Она у меня практически есть. Сейчас не тот формат, когда можно ее презентовать. Но могу вам сказать: главное, на чем необходимо сосредоточить внимание и власти, и общества. Это такие вопросы, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, высоких технологий и производительности труда. Все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, наших людей. Владимир Путин

Видео: Kremlin.ru