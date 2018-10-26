Владимир Этуш: биография, фильмография, личная жизнь

На основной сцене Театра имени Вахтангова в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Владимир Этуш скончался 9 марта в возрасте 96 лет. Piter.TV предлагает вспомнить биографию и основные фильмы с участием народного артиста.

Детство и юность Владимира Этуша

Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Он по национальности еврей, его отец Абрам Савельевич был владельцем галантерейного производства, а мать Раиса Константиновна была домохозяйкой. Когда глава семейства попал под арест на полтора года, Раиса Этуш устроилась работать в фотоателье кассиром.

Еще в детстве маленький Володя занимался в кружке театральной самодеятельности, играл в школьных спектаклях. По окончании школы Этуш хотел поступить в ГИТИС, но не получил хорошую оценку. Тогда благодаря своим приятельским связям он смог попасть в Щукинское училище вольным слушателем.

В июне 1941 года Владимир пошел добровольцем на фронт. Этуш носил звание лейтенанта административной службы. Будущий актер освобождал Ростов-на-Дону и ряд украинских городов, дослужился до помощника начальника штаба стрелкового полка по тылу. В 1943 году он получил ранение, 2-ю группу инвалидности и был отправлен домой.

Владимир Этуш в театре

В 1944 году Этуш возвращается в театральное училище, через год становится его выпускником и устраивается в театр имени Вахтангова. Первая серьезная работа Этуша - роль неуклюжего любовника Блендербленда в комедийной постановке Бернарда Шоу "Миллионерша". А дебютом в драматическом ампула стала роль Купо в драме Эмиля Золя "Западня" в 1965 году.

Со временем Владимиру довелось сыграть князя в "Дядюшкином сне", отмеченном Государственной премией России, в "Окаемовых днях" и в "Пристани". В 1957 году он становится мастером курса и через 19 лет профессором. С 1987 по 2003 годы он был ректором Щукинского училища. С 2003 года актер - художественный руководитель учебного заведения.

Фильмы с Владимиром Этушем

Дебютом Владимира Этуша в кино стала историческая картина "Адмирал Ушаков" в 1958 году. В последующие 13 лет актер снялся еще в трех фильмах Овод", "Председатель" и "Время летних отпусков".

Одной из его запоминающихся ролей стала роль товарища Саахова, заведующего райкомхозом в "Кавказской пленнице". Артист рассказывал, что именно служба на Кавказе в военные годы помогла ему правильно сыграть роль горца, так как он помнил акцент и говор местных жителей, знал мимику и жесты.

У Этуша вместе со сценаристами была задумка снять продолжение про отбывающих наказание в колонии героев Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова. Однако, вышестоящие инстанции запретили снимать фильм, действие которого происходит за решеткой.

Зачастую Владимир Этуш играл хитрых и жадных персонажей, а также много снимался в сказках. Несколько поколений маленьких телезрителей помнят Владимира как директора театра кукол Карабаса-Барабаса из "Приключений Буратино".

Режиссер Леонид Гайдай, пораженный манерой игры Этуша в "Кавказской пленнице", еще неоднократно звал актера в свои картины.

В 1971 году на экраны вышел фильм "12 стульев" в постановке Гайдая, где Этуш исполнил роль зажиточного инженера Брунса. А в 1973-м зрители увидели киноленту "Иван Васильевич меняет профессию", где актеру досталась роль стоматолога Шпака.

В последнее время Владимира Этуша редко можно было увидеть на экране. В 2013-м Сергей Жигунов снял приключенческий сериал "Три мушкетера", который настоятельно просил не называть ремейком картины с Михаилом Боярским. Продюсер и режиссер, являющийся к тому же учеником Этуша, специально для педагога прописал второстепенную роль ювелира.

Личная жизнь Владимира Этуша

Со своей первой женой Нинель Мышковой Этуш познакомился в Щукинском училище, и брак их продолжался совсем недолго.

Несколько лет после этого он встречался с актрисой театра Еленой Измайловой, при этом пара не узаконила отношения.

Третий серьезный роман у Этуша был с собственной студенткой. Однако, главной женщиной своей жизни он называл Нину Крайнову, которая ради Этуша переехала из Баку в Москву. Супруги прожили вместе 48 лет, в этом браке у Владимира Этуша родилась дочь Раиса. Она, как и отец, стала актрисой и сейчас живет в США. В 2000 году Нина Крайнова умерла от рака.

В 2002 актер женился еще раз на своей поклоннице Елене Горбуновой, которая была младше его на 42 года. Елена стала главной помощницей актера, но и главной причиной раздора Этуша с дочерью.

Фото: открытые источники

Видео: Mihail Ulianov/ Youtube